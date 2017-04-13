Активист из Казани предложил отменить «Евровидение-2017»

Активист из Казани Иван Климов предложил отменить конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. Соответствующую петицию он опубликовал на сайте change.org.

- Европейский вещательный союз (организатор «Евровидения»), не может урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе «Евровидение» 2017, - пишет Климов.

По его словам, разрешая проведение конкурса на Украине Европейский вещательный союз политизирует конкурс.

- Данными действиями Украина пытается политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей, - считает автор петиции.

Напомним, 23 марта стало известно, что исполнительница из России Юлия Самойлова не сможет участвовать в конкурсе. Это связано с запретом Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд певицы на территорию страны. СБУ закрыла Самойловой въезд на Украину из-за ее посещения Крыма после воссоединения полуострова с Россией.

Ранее сообщалось, что Первый канал отказался транслировать песенный конкурс.

- Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым, — заявили на телеканале.

«Евровидение-2017» пройдет с 9 по 13 мая в Киеве.