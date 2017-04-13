Прокуратура Татарстана: компания «Просто молоко» сливала сточные воды в реку Ик

В Муслюмовском районе Татарстана местный филиал компании "Просто молоко" и многоквартирные дома села Муслюмово сливали в реку Ик сточные воды, об этом сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры РТ.

Сточные воды сбрасывались через канализационную насосную станцию на поля фильтрации, где происходит осаждение взвешенных частиц. При этом эксплуатация земельных участков под поля фильтрации и отведение сточных вод из многоквартирных домов на станцию проводились без правоустанавливающих документов.

- Между тем сброс неочищенных сточных вод на водосборную площадь создает угрозу загрязнения реки Ик, являющейся памятником природы регионального значения и источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, - отметили в прокуратуре.

На руководителя филиала компании было возбуждено административное дело.

- Незаконная деятельность предприятия по сбросу стоков в водоохранную зону реки Ик приостановлена, многоквартирные дома отключены от канализационной системы завода и подключены к центральной канализации села Муслюмово, - сообщили в прокуратуре.