Фильм «Армагеддон» не лишен здравого смысла: эксперт о метеоритах-убийцах и находках в РТ

ProKazan узнал, может ли метеорит разрушить Землю и за сколько миллионов можно продать находку, упавшую из космоса на ваш садовый участок

12 апреля, во Всемирный день авиации и космонавтики, в Музее естественной истории Татарстана прошла презентация нового экспоната — метеорита Сеймчан. Редакция портала ProKazan.ru побывала на выставке, узнала, как находят метеориты, опасны ли они и за сколько миллионов можно продать метеорит, если он вдруг упадет на ваш дачный участок.

Как рассказал нам ведущий специалист музея естественной истории Татарстана, кандидат геолого-минералогических наук Олег Шиловский, коллекция музея постоянно пополняется — часть образцов находится во временном хранении и была передана из Казанского университета, часть получена в дар, а какие-то метеориты покупаются.



Метеорит Сеймчан весом чуть меньше 300 грамм. В отличие от него, кусок, который был найден самым первым, весил около 300 килограмм. Его нашли в ручье, из-за того, что вода его окислила, он блестел, как железо

Метеорит Сеймчан, который стал новичком коллекции, был куплен у фирмы, которая занимается коллекционными материалами. Его уникальность в том, что на самой пластине видны две составляющие этого метеорита — железо-никелистую и силикатную (каменную).

- Сам метеорит Семчан из Магаданской области, он был найден в1967 году. Когда образец поступил на исследование в комитет по метеоритам, который существовал в СССР, он был определен как железный, потому что была представлена только железная часть. В 2004 году были организованы дополнительные поиски с металлоискателями, тогда было найдено много отдельных экземпляров, которые достигали 100 килограмм. Это были куски одного большого метеорита.



Возможно, при прохождении плотных слоев атмосферы он раскололся. В том же году дополнительные образцы были распилены, исследованы. Оказалось, что у метеорита есть каменная составляющая, поэтому он уже был переквалифицирован из железного в железо-каменный. Это уже другая разновидность — паласиты, которая является одной из древнейших. Считается, что это ровесники Солнечной системы. К сожалению, время, когда это произошло, не установлено, достоверной информации нет.



В музее есть еще два более крупных метеорита Сеймчан весом 165 и 85 килограмм

Как рассказал Олег Шиловский, благодаря изучению метеоритов ученые могут получить информацию о самых первых минутах образования Солнечной системы, зарождении, формировании планеты.



Вид метеорита - тектит

На фото вид метеорита под названием тектит. Такие метеориты возникают при столкновении крупных метеоритов с поверхностью Земли.

- Они не прилетают из космоса, а образуются в результате падения метеоритного тела — это видоизмененная порода, выброшенная за много километров от упавшего метеорита. Найдя такой тектит, можно предположить, что в нескольких километрах от него, можно найти и сам метеорит. Тектиты начинают собирать, потом анализируют, находят точку схождения и ищут метеорит с помощью металлоискателя.

Метеориты безопасны. Они не радиоактивны и не «фонят»



Образец Челябинского метеорита

В музее представлены два образца Челябинского метеорита, который упал на Землю в феврале 2013 года. В музей Казанского Кремля они попали бесплатно — один экспонат принес посетитель музея, а второй — друг Олега Шиловского. Напомним, наиболее крупные из фрагментов, общей массой 654 килограмм, были подняты в октябре 2013 года со дна озера Чебаркуль.



Каинсаз

На фото посередине — каменный метеорит Каинсаз. Он упал 1937 году. Его нашли в Муслюмовском районе.

Этот метеорит можно назвать самым дорогим экспонатом музея. Как оказалось, дорогой он не из-за своего веса. Важны две составляющие — время находки и падения и количество метеоритного вещества.

- Предположим, вы шли, пинали камушек, оказалось, что это метеорит. Когда упал, где упал, почему лежит на дороге, откуда привезли, вы не знаете. Другое дело, когда вы сидите на веранде, пьете кофе, и тут падает метеорит. Вы знаете место падения, время — и это уже другое дело, падение зафиксировано. Второй важный критерий — сколько выпало метеоритного вещества. Если много метеорита — цена за грамм меньше. Если мало, допустим, всего лишь один индивидуальный экземпляр, то цена на него будет очень высокой. Матеорита Каинсаз на рынке нет.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: СТОИМОСТЬ МЕТЕОРИТОВ



Цена за метеорит может колебаться от 20-40 центов за грамм до 10-15 долларов. Грубо говоря, метеорит весом в 30 килограмм, может стоить от 180 тысяч рублей до 25-30 миллионов. Кстати, бывают даже такие метеориты, которые продают по 300 долларов за грамм (около 18 тысяч рублей).



Поверхность одного из метеоритов

К слову, на Западе на поисках метеорита делают бизнес, в России это несколько сложнее.

- На Западе, если ты нашел метеорит, то ты можешь его забрать, тем более, если он упал на твоей территории. В России это до сих пор нерешенный вопрос, в законе «О недрах» об этом ничего не сказано, но люди занимаются поисками,- рассказал Олег Шиловский. - Кстати, сейчас даже каменные метеориты можно обнаружить с помощью металлоискателя, их целенаправленно ищут.

В последние несколько лет был найден еще один метеорит — Арслан. Он выставлен в геологическом музее Казанского университета. Кусок был подарен тем, кто его нашел.

В России найти метеориты проблематично из-за того, что наша страна достаточно гористая. А, например, в Ливии, Омане или Йемене любая серая точка — это метеорит в 80 процентах случаев.

Обычный камень можно отличить от метеорита благодаря структуре, у метеорита есть особая форма плавления. Сначала делается внешний осмотр, затем делается подробный анализ. Метеориты никак не обрабатывают.

Может ли метеорит разрушить Землю?

На вопрос о том, существует ли астероидная опасность и ведут ли ученые постоянное наблюдением за небом на предмет ее выявления, Олег Шиловский ответил положительно.

- Да, астероидная опасность существует, все эти фильмы вроде «Армагеддона» не лишены здравого смысла, - сказал он.

Напомним, по сюжету этого фильма, астроном-любитель замечает, что к Земле приближается гигантский астероид. Один из его людей предлагает пробурить астероид и взорвать его изнутри атомной бомбой.

Кстати, Чиксулубский метеорит - первый претендент на звание «Метеорита-убийцы» для динозавров. Приблизительное совпадение по времени столкновения с массовым вымиранием на границе мезозоя и кайнозоя позволило предположить физику Луису Альваресу и его сыну геологу Уолтеру Альваресу, что именно это событие вызвало гибель динозавров.