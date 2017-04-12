Бывшего главу республики Марий Эл задержали спустя неделю после отставки

Бывшего главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки, об этом сообщил его адвокат, передает ТАСС

По словам адвоката, следствие проводит обыски в московской квартире дочери экс-главы Марий Эл и в доме его жены.

Издание 7×7 сообщило, что Маркелова 13 апреля вызывали на допрос в ФСБ. По данным портала, допрос мог быть связан с делом о коррупции на одном из агропромышленных предприятий региона.

Напомним, неделю назад президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Марий Эл Леонида Маркелова. Как отмечалось в сообщении Кремля, Маркелов "уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы".