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Новый пешеходный фонтан, смотровая башня и памп-трек: что появится в Казани этим летом

Новый пешеходный фонтан, смотровая башня и памп-трек: что появится в Казани этим летом
16+
Фото: park.tatar
Корреспондент портала ProKazan.ru узнал, как изменятся зоны отдыха

2017 год объявлен в Татарстане годом экологии и общественных пространств, в  республике продолжат работу по озеленению городов и сел, обустройству водоемов, начатую еще в 2015 году. В планах благоустроить Голубые озера, системы озер Лебяжье и Кабан. Кроме того, планируется завершить работы в парках «Черное озеро», «Крылья Советов», Урицкого и Горкинско-Ометьевском лесу. Также начнется разработка концепции обустройства территории Адмиралтейского пруда.

- Всего планируется открыть еще 32 парка и 17 набережных, а также благоустроить 4 площади и 4 улицы, - заявила Наталия Фишман, помощник президента РТ. - Столь незначительное количество улиц и площадей связано с тем, что архитектурному десанту необходимо набить руку перед тем, как приступить к масштабному благоустройству.

ПАРК "ЧЕРНОЕ ОЗЕРО"

В мае 2017 года планируется завершить реконструкцию западной части парка. Здесь благоустроят чашу озера и оборудуют спуски к воде в виде пологих ступеней, которые обеспечат доступ к катку на поверхности озера в зимнее время. Сейчас разрабатывается проект реконструкции деревянных строений на берегу озера, где в будущем расположат рестораны, кафе и детский клуб. Предлагается также устройство летней веранды на деревянной площадке между зданиями.

ПАРК УРИЦКОГО

Самое важное, что предполагает третья очередь благоустройства в парке Урицкого — это полная реконструкция ЦКС «Московский». Здесь отреставрируют фасад здания и внутренние интерьеры. В западной части парка предлагается установить пешеходный фонтан, наподобие того, что уже есть в парке Горького,   зону отдыха и навес на «острове», а в «чаше» организовать ландшафтную зону с более пологими склонами, чем сейчас. Летом там можно будет устраивать пикники и гулять, а зимой — кататься на санках и лыжах. Кроме того, на встрече с жителями обсуждался важный момент — создание в парке аллеи авиаторов, как дань памяти работникам авиационной промышленности, жившим и живущим в этом районе. Также создадут новую спортивную площадку для детей школьного возраста и подростков.

ГОРКИНСКО-ОМЕТЬЕВСКИЙ ЛЕС

Уже весной в парке появится еще несколько точек притяжения — эко-центр и памп-трек. Здание эко-центра напоминает спиралевидную раковину со смотровой площадкой на крыше. Здесь для детей будут проводиться творческие занятия и лекции, во время которых они получат новые знания об экологии. 

Любители велоспорта смогут оценить новый памп-трек, который спроектирован совместно с сообществом велосипедистов. Он предназначен для занятия экстремальными видами спорта: велосипед, BMX, маунтинбайк, маунтинборд, экстремальный самокат. Здесь могут кататься как и профессиональные, так и начинающие райдеры. Также в рамках второго этапа реализации проекта здесь появятся парковка, четыре дополнительных входных зон, в том числе и для маломобильных групп населения, зоны воркаута и настольного тенниса,  площадка для выгула и тренировки собак, скалодромом и другие объекты.

ОЗЕРО ЛЕБЯЖЬЕ

Работы на Лебяжьем уже начались работы. Построена насосная станция. Сейчас вода есть только в 1 из трех озер из системы водоемов — Малое Лебяжье. Два других высохли. Для спасения водоемов их собираются углубить до 4 метров, уложить специальную геопленку и защитный слой грунта. Все это позволит увеличить площадь водной глади озер. На первом этапе будет вестись восстановление территории, строительство насосной станции и трубопроводов для подкачки воды. Лебяжье собираются превратить в популярное место отдыха, не имеющее аналогов в России.

ОЗЕРО КАБАН

К концу лета 2017 года будет благоустроен участок набережной со стороны улицы Салимжанова – от театра Камала до «Планеты Фитнес». Здесь появятся нижние пешеходные дорожки на сваях, проходящие прямо над водой, а также верхние променады вдоль берега, предполагающие замену асфальта на тротуарах.

По всему периметру озера протянется велодорожка, будет установлена система освещения, малые архитектурные формы. На зеркале озера организуют водные каскады и фитопруды, а с одного берега на другой можно будет добраться на водном такси. Всего в этом году планируется благоустроить 25,5 гектаров из 186.

-Проект обустройства набережных озера Нижний Кабан – это необычный проект в градостроительной практике нашей республики, - прокомментировала Наталия Фишман. - Уже в рамках первой очереди благоустройства будет построен комплекс биологической очистки воды в виде каскада дождевых садов – пример прогрессивной экологической технологии «Зеленая губка». Наш план-минимум к осени сделать дорожки, нижние и верхние променады, замену асфальта на тротуарах, малые архитектурные формы, озеленение, водные каскады. Я надеюсь, в этом, либо в следующем году мы завершим работы на озере Нижний Кабан. После чего перейдем к обустройству набережных Среднего Кабана.

Водные сады, прокат лодок и кафе

В первую очередь здесь построят дренажную инфраструктуру, включающую дополнительную систему дренажа для ливневых стоков на основе инфильтрации растительностью. Это замедлит скорость поверхностных вод и исключит переполнение озер в пик наводнения. 

Будут организованы искусственно заболоченные низменности и пруды-отстойники в зонах повышенного риска подтоплений, для увеличения поверхностной инфильтрации.

Планируется создать непрерывный пешеходный променад вдоль воды с велосипедной дорожкой протяженностью пять километров. На озере появятся водные сады и цветущие растения.

Предлагается благоустроить пункт проката лодок, байдарок и катамаранов, построить кафе и павильоны для уличной еды, а также общественный туалет.

 

Светлана Михайлова, 13.04.2017, 14:00
Тэги: Казанцы, Парки и скверы Татарстана, Это интересно
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Комментарии

Горожанин13 апреля 2017, 14:06
Дорогами во дворах когда займетесь?
Лучший комментарий
4
22
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 14:06
красиво, столько зелени)
6
2
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 14:37
Эта Наталия Фишман, казалась ответственной, а на деле........зажралась на посту помощника президента, убрать её уже пора...........
4
8
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Не фонтан13 апреля 2017, 14:39
В ответ на комментарий пользователя
Дорогами во дворах когда займетесь?
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Да, дороги во дворе - это другая Казань, а для чиновников и не Казань вовсе, а выселки.
1
8
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99913 апреля 2017, 14:40
В ответ на комментарий пользователя
красиво, столько зелени)
Развернуть
Если бы мы не спотыкались ежедневно о ямы в своем дворе, мы бы тоже так думали.
0
9
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Горожанин13 апреля 2017, 14:44
Очень хочется посмотреть, как набережная Кабана будет меняться. Плавучие сады лишнее, не пойдут. А вот велодорожку и беговую дорожку неплохо бы было протянуть.
1
3
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Горожанин13 апреля 2017, 14:44
В ответ на комментарий пользователя
Дорогами во дворах когда займетесь?
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УК трясите или ТСЖ. Обязаны делать.
1
5
Согласны с автором?
Казанец13 апреля 2017, 14:46
Отличные новости - благоустраивают город, строят новые и улучшают существующие зоны отдыха.
2
3
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Горожанин13 апреля 2017, 15:24
Какое такое переполнение Кабанов? Озера зарегулированы, их уровень ниже уровня Куйбышевского водохранилища на 2 метра. Все излишки откачиваются во избежание затопления центра города.
0
2
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Горожанин13 апреля 2017, 15:29
Для тех кто по привычке только ноет - хоть какие-то отличные новости в последнее какое-то нервное и напряженное время, радоваться надо
2
2
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 16:41
Места на Кабане уже вчера начали зачищать
0
0
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 17:36
В ответ на комментарий пользователя
Дорогами во дворах когда займетесь?
Развернуть
За дороги во дворах отвечают другие люди, а это проекты по развитию городского пространства.
1
1
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
Для тех кто по привычке только ноет - хоть какие-то отличные новости в последнее какое-то нервное и напряженное время, радоваться надо
Развернуть
Да хорошая новость. Вспомните, какой город был лет 5 назад. Сейчас сколько скверов новых, парки в порядок приводят, чистят и ремонтируют. Набережные делают. Супер же! Есть где гулять теперь пешком, в том числе с детьми и гостями города
1
2
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Горожанин13 апреля 2017, 17:37
В ответ на комментарий пользователя
УК трясите или ТСЖ. Обязаны делать.
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ой лучше тут поныть!
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