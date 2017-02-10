Президент Татарстана вновь провел выходной на рыбалке

Президент Татарстана Рустам Минниханов вновь отправился в эти выходные на рыбалку. Фото с рыбалки глава республики опубликовал в своем Instagram.

На одном из фото Рустам Минниханов запечатлен с добычей. На других снимках позируют его товарищи по увлечению.

Фото опубликовано Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Фев 11 2017 в 3:15 PST

Фото опубликовано Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Фев 11 2017 в 3:17 PST

Фото опубликовано Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) Фев 11 2017 в 3:49 PST

Напомним, на прошлых выходных Минниханов отправился на мужское развлечение вместе с директором фонда газификации РТ Джаудатом Миннахметовым.