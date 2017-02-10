Ученые назвали фразы, которые формируют мышление неудачника

Ученые назвали семь популярных фраз, которые программируют человека на неудачи. Об этом пишет портал RuNews24.

Так, в каждой из фраз присутствует частица «не» - как отрицание всего. Первая в этом списке фраза «Я ненавижу свою работу». По мнению ученых, употребляя эту фразу, человек демонстрирует неуверенность в своем выборе и обрекает себя на постоянные мучения.

«У нас так не принято» - фраза, которая ограничивает возможности человека. А фраза «У меня нет выбора» ведет к демонстрации в поисках новых решений, а человек, который использует эту фразу, «умывает руки».

- «Это невозможно» – здесь можно смело говорить о скованности, неуверенности в себе, невозможности принять решение. Также в списке фразы: «Так нечестно», «Это не моя работа», «Не надо было так делать», - говорится в сообщении.

Ученые также отмечают, что используя эти фразы, человек ввергает себя в состояние неуверенности. Поэтому они советуют освободиться от стереотипов.