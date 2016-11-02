В Казани обнаружили 26 боевых снарядов времен гражданской войны

В Казани во время проведения земляных работ обнаружили 26 боевых снарядов времен гражданской войны. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщается, что снаряды были обнаружены недалеко от улицы Архангельской в Кировском районе Казани.
- Там рабочие проводили земляные работы по увеличению старого русла реки Казанки, - говорится в сообщении.
Снаряды из земли доставали саперы МВД по РТ. Специалисты определили, что угрозы для людей нет, так как ближайшие жилые дома находятся на расстоянии не ближе одного километра от места находки.
В настоящее время снаряды отправлены на экспертизу.
Отметим, что только за прошлый год в Кировском районе Казани нашли 5 штук боеприпасов.