Совет по правам человека РФ решит, запретят ли в школах хиджабы

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) предложил законодательно урегулировать права школьников на ношение религ0иозной одежды, сообщает в четверг, 9 февраля, газета «Известия».

- Как минимум надо договориться о ценностях и выработать общие подходы. А дальше посмотрим, готовы ли мы к законодательному решению этой проблемы, — рассказал член СПЧ Евгений Бобров.

По его мнению, главный вопрос заключается в том, насколько открыто школьники смогут демонстрировать свою конфессиональную принадлежность, и не нарушит ли это светскость российского государства.

Еще один член СПЧ Александр Брод отметил, что в стране есть регионы, где подавляющее большинство населения — верующие, и для них надо будет предусмотреть особые исключения.

Дискуссия о хиджабах разгорелась после того, как руководство Мордовии запретило учителям и ученицам школы в селе Белозерье носить традиционные мусульманские элементы одеяния, объяснив это профилактикой экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. 24 января министр образования Ольга Васильева заявила, что Конституционный суд постановил, что хиджабу не место в школе.