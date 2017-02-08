Завтра в ряде домов Советского района Казани не будет света

Завтра, 10 февраля, в ряде домов Советского района Казани не будет света. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Сетевая компания».

- Отключение связано с плановым ремонтом ЛЭП, электротехнического оборудования трансформаторных подстанций и техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей Казанских электрических сетей, - говорится в сообщении.

Так, с 8.00 до 17.00 не будет света в поселке Константиновка по улицам: Овощеводов и Хансувар.

Также с 8.00 до 17.00 без света останутся жители в поселке Радужный по улицам: Коринфского, Райская, Тенишева, Хлебникова.

Кроме этого, электричества не будет в ряде промышленных и административных зданий Советского района.