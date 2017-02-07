В Советском районе Казани испуганные жители сообщили о том, что их дома качаются

Накануне в Казани жители двух домов в Советском районе сообщили о том, что их дома качнулись. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что происшествие случилось в одно время в домах, которые расположены на разных улицах.

- Сообщение поступило в шестом часу вечера. Сотрудники ЗПСО №2 прибыли к дому №16 по улице Бари Галеева, 58-летний житель которого заявил о возможном землетрясении. Осмотрев дом, сотрудники МЧС не обнаружили никаких признаков повреждений, - сказали в ведомстве, передает «Татар-информ».

Аналогичное сообщение поступило и от жителей дома №9 по улице Новаторов. По словам женщины, пятиэтажная «хрущевка», возможно, затряслась в результате взрывной волны.

Однако никаких признаков разрушения конструкций не нашли.