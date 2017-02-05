В Казани сотрудника исполкома задержали за взятку в 900 тыс рублей за махинации с землей

Сотрудники МВД РТ задержали 27-летнего главного специалиста отдела по образованию земельных участков на торги Управления архитектуры и градостроительства Исполкома Казани, который получил взятку в 900 тыс рублей за махинации с землей в поселке Вознесенское. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Предварительно, с июня 2015 года по июль 2016 года подозреваемый получил взятку в 900 тыс рублей за "формирование земельных участков в поселке Вознесенское и содействие в реализации права на заключение аренды" этих земельных участков.

- В четверг, 2 февраля, в Казани в кафе "Галерея кухонь народов мира" также был задержан 31-летний экс-главный специалист отдела по контролю и надзору в области долевого строительства Исполкома города, который, действуя от имени вышеупомянутого главного специалиста, получил около 1 млн рублей в качестве взятки.



Он собирался передать деньги неустановленным должностным лицам исполкома города за предоставление преимуществ при проведении аукциона по предоставлению в аренду земельных участков в поселке Вознесенское, - отметили в правоохранительных органах.

По данным фактам было возбуждено дело по статьям "Получение взятки" и "Посредничество во взяточничестве". Идет расследование.