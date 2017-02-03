«Не допустите суицида!». В Казани прошел митинг с требованием решения социальных проблем

Дольщики, вкладчики «Татфондбанка» и «Интехбанка», дети войны и собственники квартир вышли высказать свои требования

5 февраля в 11:00 в сквере Тинчурина прошел митинг, где собрались обманутые вкладчик ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк», дольщики нескольких жилищных комплексов, а также другие жители города, недовольные решением своих социальных проблем.

На митинге выдвинули требования пострадавшие клиенты ПАО «Татфондбанк» и ПАО «Интехбанк».

– Наше требование это санация банков. Мы добиваемся встречи с Рустамом Миннихановым, чтобы услышать о решении нашей проблеме из первых уст, - заявила Александра Юманова.

Один из митингующих за санацию банков, вышел с плакатом "Не допустите разорения и суицида людей".

Также участие в митинге приняли обманутые дольщики нескольких жилищных комплексов города и граждане, недовольные решением социальных проблем.

Несмотря на мороз, митингующих собралось не менее пяти сотен. Заполнив парк с транспартантами и флагами, отчаявшиеся граждане требовали решения своих проблем. У микрофона выстроилась очередь - каждый желающий мог публично высказать свое мнение и требования в адрес правительства. К сожалению, на митинге так и не появились представители органов власти.

На митинге собирали подписи к резолюции с требованием в адрес Путина, Минниханова и других представителей власти о санации банка. Ранее подписи с тем же требованием были собраны в Набережных Челнах.

Собственники квартир вышли на Митинг с требованием к муниципалитету.

- Все наше общедомовое имущество принадлежит муниципалитету, но нас заставляют оплачивать его содержание. Раз муниципалитет владеем этим имуществом, пусть тогда его и содержит! Растут коммунальные и жилищные услуги, мы платим колоссальные деньги, но никаких документов, подтверждающих реальность этих расходов не дается. Мы хотим жить по закону! – заявила Галина Принечаева, жительница Московского района.

- Я требую заботу о детях войны! Нам не уделяют никакого внимания и финансирования – с такими словами выступила Дания Чубарец.

Митинг завершился в полдень, не все желающие выступить смогли сказать свое слово. Многие из присутствующих планирую проводить дальнейшие мероприятия по урегулированию своих социальных вопросов.