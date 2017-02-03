В РТ начнут применять новые технологии при захоронении отходов

В Татарстане и в Московской области в 2017 году стартует проект “Нулевое захоронение отходов. Об этом сообщают “Известия”.

По плану, в 2017-2020 годах будут построены пять заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов (ТКО), один из которых будет в Казани. Возведением предприятий займется швейцарско-японская компания Hitachi Zosen, которая уже построила по всему миру более 500 подобных заводов. Как сообщает издание со ссылкой на министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и ядерной безопасности Германии, в 2000 году такими заводами было переработано более 14 млн тонн ТКО, а общие выбросы диоксинов составили всего 0,5 г.