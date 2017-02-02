К чемпионату мира по футболу в Казани подсветка зданий будет приведена к единому стилю. Об этом мэру Казани рассказала начальник отдела городского дизайна Жанна Белицкая, передает kzn.ru.

- Ночью у города нет «лица», существуют многочисленные прорехи и провалы, - сказала Белицкая.

Так, по ее мнению необходимо разработать единую концепцию света, чтобы грамотно выстроить световое оформление.

- Единая концепция подразумевает предварительное световое зонирование с определением соответствующих приоритетных мест оформления – основных улиц, набережных, панорам, визуальных акцентов, площадей, мостов, объектов культурного наследия, - отметила она.

В Казани с 2011 года согласовано лишь 16 проектов подсветки. Отмечается, что спрос на такие работы у предпринимателей есть, но нет качественных предложений.