Мнения активистов о наказании Ибрагимова: отправить в гей-клуб, оштрафовать или простить

Общественники Казани высказались против реального лишения свободы Рамилю Ибрагимову

В редакцию ProKazan.ru обратился представитель ЛГБТ-сообщества Влад Черепков с просьбой опубликовать свою позицию относительно наказания Рамилю Ибрагимову, высказавшемуся в сети Интернет об убийстве 50 человек в США. Черепков от имени всего сообщества попросил не судить Ибрагимова слишком строго.

- Но несмотря на дикость всего сказанного Рамилем Ибрагимовым мы считаем, что лишать свободы молодого, красивого и полного сил человека слишком жестоко, - написал Влад Черепков. - В связи с этим обращаемся к судьям, которым предстоит вынести приговор с просьбой не приговаривать Рамиля Ибрагимова к лишению свободы, а назначить ему максимальное количество часов общественных работ.

При этом сообщество готово предложить место, где бы Ибрагимов мог нести наказание - один из гей-клубов Казани.

- Мы против лишения свободы, но считаем что он должен отработать. И работа в одном из наших клубов было бы достойным наказанием. А еще мы уверены, что это позволит Рамилю как можно глубже осознать мерзость своего поступка, а также приобрести человеколюбие, стать добрее и ценить каждую личность, - подытожил Черепков.

Завтра Рамилю Ибрагимову будет предоставлено последнее слово, после чего суд вынесет свое решение. В связи с этим мы решили узнать мнение общественников Казани, достоин ли наказания бывший телеведущий телеканала “Эфир” или стоит его стоит понять и простить?

Руслан Зинатуллин, руководитель татарстанской ячейки партии «Яблоко»

- Я согласен с адвокатом, что статья, которую инкриминируют Ибрагимову, не подходит в качестве обвинения. Ведь то, что это теракт, никто не говорил. Это было массовое убийство. Позже Ибрагимов объяснил, что он против гомосексуализма, хотя и высказался неоправданно жестко, ведь люди, который тем находились, ни в чем не виноваты. Что касается наказания, не думаю, что его осудят на реальный срок - либо штраф, либо “условка”, ведь сам он никаких насильственных действий не предпринимал. Кроме того, я также согласен с адвокатом, что в данном случае необходимо привлечь к ответственности СМИ, ведь многие узнали об этом не из Инстаграма, а из прессы. Наказание для Ибрагимова может обернуться серьезными последствиями для свободы слова.

Булат Мухамеджанов, правозащитник:

- На мой взгляд, состав преступления здесь все-таки есть, но чтобы говорить об этом с уверенностью, нужно изучать материалы дела. Но лично моя позиция: за сообщение в Интернете отправлять человека в колонию нецелесообразно. Все-таки он не совершил никаких противоправных действий и реальный срок - это чрезмерно суровое наказание Есть ведь и другие меры - исправительные работы, штраф. Но все это остается на рассмотрении судьи.

Напомним, что бывшего телеведущего судят за публичное оправдание убийства 50 человек в США после опубликования поста с фотографией с текстом. Рамиль Ибрагимов свою вину не признал, а также не признал массовое убийство актом терроризма. Завтра ему будет предоставлено последнее слово.