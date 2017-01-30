Жительница Казани опоздала в суд по делу о краже, потому что в это время воровала

По подозрению в совершении кражи планшета из супермаркета цифровой техники в Ижевске полицейские «по горячим следам» задержали 33-летнюю жительницу Казани. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.

Сообщается, что женщина воровала цифровую технику в специализированных магазинах, а затем сдавала товар в ломбард.

- Задержанная разыскивалась в Ижевске, Воткинске, Глазове и Можге. Восемь уголовных дел, возбужденных по статье «Кража», и одно уголовное дело по статье «Сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», соединены в одно производство, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в марте прошлого года жительница Казани была осуждена за совершение аналогичной кражи. Как будет выяснено оперативниками позже, она с опозданием прибыла на заседание суда в связи с совершением еще одной кражи. А через несколько дней сожитель передал ей похищенный им планшетный компьютер для реализации и уплаты наложенного штрафа.

- Указанный компьютер был сдан ей в ломбард, денежные средства перечислены на карту матери в Казань. Штраф по настоящее время не выплачен, - сказали в ведомстве.

Кроме этого, ранее женщина задерживалась автоинспекторами по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

В настоящее время в отношении 33-летней жительницы Казани, которая является матерью 4-х малолетних детей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.