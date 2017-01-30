Глава Минздрава опровергла запрет на продажу табака родившимся после 2015 года

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова заявила, что предложение ограничить продажу табака родившимся после 2015 года россиянам является лишь частью концепции, оно не превратится в закон, передает "Интерфакс".

- Мы понимаем, что когда в 2033 году этим детишкам будет 18 лет, то получается, если читать совершенно аутентично, один в один то, что написано, - что они придут в магазин, и им не продадут сигареты, а тому, кто на год старше, 19-летнему, ему продадут, и тот еще спекулировать будет. Поэтому нет задачи вводить какие-то ограничения прав людей, тем более таких одиозных. Речь идет о том, что мы пользуемся этой концепцией с тем, чтобы влиять на общественное сознание, - сказала накануне Скворцова.

По ее словам, предложение в "закон не превратится, это рамочная концепция".

Напомним, ранее стало известно о новой антитабачной концепции, которую подготовило Министерство здравоохранения РФ. В ней, в частности, предлагается запретить продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, также и после достижения ими совершеннолетия.

Документ направлен в ряд федеральных ведомств. Концепция нацелена на снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25%.