В Бугульме разбилась 15-летняя девочка

В Бугульме на улице Ленина нашли мертвую 15-летнюю девочку, которая упала с одного из верхних этажей 9-этажного дома. Об этом происшествии, которое случилось в воскресенье, 29 января, ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

- Тело девочки с признаками падения с высоты было найдено 29 января, в ходе проверки выяснилось, что она учится в одном из лицее города, - рассказали в полиции.

Сейчас выясняются причины происшествия, по одной из версий, девочка могла покончить жизнь самоубийством.