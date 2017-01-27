В Татарстане сотрудники МЧС спасли сову со сломанным крылом‍

Накануне в Лениногорске на улице Кутузова сотрудники МЧС спасли сову со сломанным крылом, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

- В 10:15 поступило сообщение от очевидцев, что во дворе дома сидит сова со сломанным крылом, - рассказали спасатели.

В 10:35 птица была поймана, ее отправили на базу отряда МЧС, чтобы в дальнейшем передать ветеринару.