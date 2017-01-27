СМИ: российских девятиклассников обяжут сдавать экзамен по устной речи

Со следующего года все российские девятиклассники в рамках Государственной итоговой аттестации (ГИА) будут сдавать устную речь. Об этом сообщила министр образования и науки России Ольга Васильева, передает «Интерфакс».

- В этом году в девятом классе мы вводим раздел «устная речь». Пока он пилотный. Но через год это будет вся страна, - отметила глава ведомства.

По словам Васильевой, в этом году экзамен по «устной речи» будут сдавать лишь несколько пилотных регионов, а в дальнейшем девятиклассники — во всей стране.

- Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке. Мы надеемся к концу 2017 года закончить наполнение содержанием наших образовательных стандартов, - добавила министр.