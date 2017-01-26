Стало известно, когда закроют Ново-Савиновский рынок, на месте которого появится «Лента»

Вместо рынка организовали три площадки для торговли фермерскими продуктами

В Казани Ново-Савиновский рынок закроется 28 февраля, на месте которого появится второй в городе гипермаркет «Лента». Об этом на встрече с жителями сообщил заместитель главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов города Альберт Бикмуллин, передает inkazan.ru.

По словам Бикмуллина, вместо рынка на улице Лаврентьева,10 будет работать площадка по продажи продукции татарских фермеров (496 кв.м., 68 торговых места).

- Сейчас мы ведем переговоры, чтобы торговцы могли бы развернуть свою деятельность, - отметил замглавы районов.

Также торговые площадки будут работать на ул. Беломорская-Гудованцева (373 кв.метра, 32 торговых места) и на ул. Дементьева,7а (199 кв.метров, 16 торговых мест).

Сообщается, что торговлю будут вести по выходным дням.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что у Ново-Савиновского рынка появился новый владелец. Полный пакет акций приобрело ООО «ПФО Групп», зарегистрированное в Москве. Москвичи выложили за покупку 300 миллионов рублей. Аукцион состоялся 22 июля прошлого года.

Отметим, что за последние годы это далеко не первая попытка продать этот рынок - в 2013 году насчитывалось уже три такие попытки, стартовая цена снижалась с 310 до 280 млн. рублей.

Кстати, первый в городе гипермаркет «Лента» открылся 3 декабря прошлого года на улице Зорге. Площадь гипермаркета составляет 3200 м2. Наряду с продукцией федерального ассортимента и товарами под собственными торговыми марками, покупателям предложена продукция местных производителей. В казанской «Ленте», как и во всех гипермаркетах сети, также действует карта постоянного покупателя со скидкой 5% на всю сумму покупки.