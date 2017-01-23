Минэкологии РТ: в центре Казани обнаружена незаконная свалка

В центре Казани в одном из дворов на улице Карла Маркса специалисты Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что с жалобой к экологам обратились местные жители.

- Мусор не вывозится уже с осени прошлого года. Наша управляющая компания отказалась оказывать нам свои услуги, в связи с чем, и накопилась эта гора. Два контейнера, которые установлены для сбора ТБО, давно переполнены, - говорится в сообщении.

Пакеты с отходами жильцы вынуждены выбрасывать прямо на землю. Свалка уже заполонила территорию в 52 кв.м. Однако инспекторы выяснили, что мусор в этом месте выбрасывают не только местные жители, но и сотрудники офисов.

- Рядом находятся 29 организаций, которые осуществляют ту или иную деятельность. На территории некоторых из них установлены контейнеры, вывоз мусора осуществляется, имеются соответствующие документы, - отметил заместитель начальника ЦТУ Министерства экологии и природных ресурсов РТ Алмаз Исмагилов.

В настоящее время по данному факту проводится административное расследование.

Кстати



По закону за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании отходов влечет штрафы: для граждан — от 1 до 2 тыс рублей, для должностных лиц — 10 до 30 тыс рублей, для юридических лиц — от 100 до 250 тыс рублей.