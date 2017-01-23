Минфин раскритиковал идею продажи алкоголя в Интернете

Минфин РФ выступил против легализации продаж алкоголя в интернете. По мнению представителей ведомства, затраты на администрирование этого вопроса превысят потенциальные доходы от продаж, а сотрудники Росалкогольрегулирования (РАР) вряд ли смогут обеспечить контроль соблюдения всех существующих правил при реализации спиртного в сети.

По предварительным данным, затраты на годовую зарплату дополнительным сотрудникам РАР превысят доходы казны от торговли алкоголем в сети.

В Минфине «Известиям» рассказали, что проект требует обсуждения, включая вопросы о затратах на администрирование и его эффективность.