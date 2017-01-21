Улица Татарстан за 120 лет: от центра Старо-Татарской слободы до речных ворот города

Портал ProKazan.ru выяснил, как менялась одна из крупнейших магистралей центра Казани с конца 19 века до наших дней

Сегодня в рубрике, посвященной истории казанских улиц, парков и площадей, портал ProKazan.ru расскажет об улице Татарстан.

И в конце 19 века, и в наши дни улица являлась и является своеобразными воротами.

Но если 120 лет назад ее воспринимали как ворота из русской части города в Старо-Татарскую слободу и как центр последней, то сегодня улица Татарстан является парадными воротами Казани со стороны речного порта.

Краткая история улицы Татарстан до конца 19 века

Во времена Казанского ханства на месте современной улицы Татарстан (у слияния Булака с озером Кабан) располагалась легендарная и во многом загадочная Кураишева слобода.

После взятия Казани войсками Ивана Грозного татарское население города было переселено за Булак и Кабан. Поэтому с конца 16 века на месте Кураишевой слободы формируется Татарская слобода.

ПАНОРАМА СТАРО-ТАТАРСКОЙ СЛОБОДЫ В КОНЦЕ 19 ВЕКА И В НАШИ ДНИ

К 18 веку ядро татарской части города располагалось за озером Кабан. На официальных картах и документах дореволюционной Казани именно Закабанье и считалось собственно Старо-Татарской слободой. В то время как Забулачную часть (по другую сторону от современной улицы Татарстан в сторону Колхозного рынка) к Старо-Татарской слободе не относили.

Однако после визита в Казань императрицы Екатерины II (1767 год) и провозглашения ей политики веротерпимости, отношение властей к татарской части населения города смягчается. Поэтому уже со второй половины 18 столетия Татарская слобода фактически «перешагнула» современную улицу Татарстан и разрослась в Забулачную часть города.

Улица, которая в наши дни называется Татарстан, являлась воротами в татарскую часть города. Границей служил Булак, один из деревянных мостов через который возле озера Кабан казанцы неофициально называли Татарским мостом.

СЕННАЯ ПЛОЩАДЬ В КОНЦЕ 19 ВЕКА

Более того, с конца 18 века улица превращается в настоящий центр Старо-Татарской слободы. С одной стороны нее, в Закабанье, находились улицы, застроенные домами богатейших купцов. С другой стороны от улицы, в Забулачье, сформировался торговый центр слободы – Сенной базар.

В 1768 году был принят новый регулярный план застройки Казани, которым предусматривалось провести четкую границу между пригородами и основной частью города. Старо-Татарская слобода в ее официальных границах за озером Кабан в то время считалась пригородом, в то время как Забулачье относили к основной части города.

Поэтому граница города должна была пройти по современной улице Татарстан, а также следующей за ней улице Пушкина. Планировалось даже вырыть по центру этих улиц глубокий ров, который, по мысли градостроителей того времени, должен был служить важным элементом обороны города.

ЕВАНГЕЛИСТОВСКАЯ УЛИЦА (НЫНЕ УЛИЦА ТАТАРСТАН) В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

От идеи рва впоследствии отказались, но отголоском этого замысла является то, что вплоть до сегодняшнего дня улицы Татарстан и Пушкина являются более широкими, чем большинство других улиц центра города.

В 1769 году в начале улицы у перекрестка с набережной Кабана (современная улица Марджани) была построена православная церковь Четырех Евангелистов. Храм был возведен в довольно редком для Казани стиле позднего или елизаветинского барокко.

В честь церкви улица была названа Евангелистовской и носила это имя вплоть до рубежа 1920-1930-х годов.

ЦЕРКОВЬ ЧЕТЫРЕХ ЕВАНГЕЛИСТОВ В КОНЦЕ 19 ВЕКА И СТАЛИНКА НА ЕЕ МЕСТЕ В НАШИ ДНИ

Почти одновременно с православным храмом неподалеку от него в 1770 году возводится первая каменная мечеть Старо-Татарской слободы и всего города – Первая соборная мечеть (в наши дни более известна как мечеть аль-Марджани).

Мечеть, как и храм, была построена в стиле барокко с элементами национальной архитектуры. Среди татарского населения города эту мечеть нередко почтительно именовали Эфенди (в переводе «господин», «повелитель»).

В последующие 100 лет в непосредственной близости от Евангелистовской улицы (а также на самой улице) возводится ряд других мечетей.

ГАЛЕЕВСКАЯ МЕЧЕТЬ НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ

Так, уже в 1801 году в Забулачной части Казани недалеко от перекрестка Евангелистовской и Тихвинской улиц (современные улицы Татарстан и Габдуллы Тукая) вырастает здание Пятой соборной мечети (также известна как Галеевская).

Эта мечеть была построена в стиле раннего классицизма. Среди казанцев ее нередко именовали мечетью Сенного базара, который располагался в квартале от нее. Впоследствии название Сенной закрепилось за другой мечетью, полвека спустя возведенной на самой Сенной площади.

В 1819 году в Закабанной части города неподалеку от перекрестка Евангелистовской и Большой Мещанской (современные улицы Татарстан и Сары Садыковой) строится Четвертая Соборная мечеть (также известна как Голубая мечеть и мечеть Зангар) в стиле классицизма.

ВИД НА ГОЛУБУЮ МЕЧЕТЬ С УЛИЦЫ ТАТАРСТАН, НАШИ ДНИ

В 1845-1849 годах на краю торговой Сенной площади (неподалеку от перекрестка современных улиц Татарстан и Московская) возводится Седьмая Соборная мечеть (также известна как Сенная мечеть и мечеть Нурулла).

Стиль, в котором возведен этот мусульманский храм, отличается от мечетей более раннего времени. Его можно определить как восточный с включением элементов булгарской архитектуры.

И, наконец, в 1876 году уже на самой Евангелистовской улице на перекрестке с Малой Мещанской (ныне перекресток улиц Татарстан и Сары Садыковой) вырастает выразительное здание Казаковской мечети (другое название – Двенадцатая Соборная мечеть).

КАЗАКОВСКАЯ МЕЧЕТЬ В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА И ЖИЛОЙ ДОМ НА ЕЕ МЕСТЕ В НАШИ ДНИ

Казаковская мечеть была построена в стиле классицизма с элементами эклектики и национальной булгарско-татарской архитектуры. В то же время, по форме минареты и крыши эта мечеть сильно напоминала католические храмы Западной Европы.

После освоения территории Старо-Татарской слободы (населенной по преимуществу купцами и зажиточными мещанами) со второй половины 18 века за ней (в сторону современного Речного порта) начинает формироваться Ново-Татарская слобода (где сосредоточилось большей частью ремесленное татарское население). Таким образом, Евангелистовская улица становится главной магистралью между ними.

К концу 19 века Евангелистовская улица благодаря наличию большого количества мечетей вокруг, а также торговой Сенной площади становится подлинным центром и главной магистралью татарской части Казани.

НОМЕРА «БУЛГАР» НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ

Здесь находилась одна из крупнейших гостиниц города – номера «Булгар», построенная во второй половине 19 столетия на перекрестке Евангелистовской (Татарстан) и Московской улиц.

Впоследствии эта гостиница получила известность тем, что именно здесь провел последние годы своей жизни великий татарский поэт Габдулла Тукай, написавший здесь свои лучшие произведения.

В 1875 году Казань получила новый общественный транспорт – конный трамвай. К концу столетия по Евангелистовской улице проходило сразу два маршрута конки. Один из них являлся Круговым – на нем можно было проехать через весь центр города. Другая линия связывала Кремль и химический завод братьев Крестовниковых (ныне «Нэфис» на площади Вахитова).

Именно в состоянии бурного развития Евангелистовскую улицу застал казанский ученый Николай Загоскин, автор путеводителя «Спутник по Казани» 1896 года.

Евангелистовская улица (современная улица Татарстан) в конце 19 века

В конце 19 столетия Евангелистовская улица – центр и основная магистраль татарской части Казани. С русской частью города ее связывал деревянный мост через Булак, который назывался Булачным (а неофициально Татарским) мостом.

ПАРОХОД НА ОЗЕРЕ КАБАН НА РУБЕЖЕ 19-20 ВЕКОВ

Возле моста, в начале Евангелистовской улицы на берегу озера Кабан располагались пристани, откуда в летнее время года значительная часть горожан выезжала на отдых в южные предместья Казани.

По данным Николая Загоскина, самыми популярными местами летнего отдыха на берегах Кабана были Чертов угол и Аркадия.

Место под необычным названием Чертов угол находилось на озере Средний Кабан. В конце 19 столетия на его берегах росла роща, где были построены ресторан и кумысная лечебница. Сюда от пристаней на Евангелистовской улице регулярно ходили прогулочные пароходы.

Другим популярным среди казанцев местом отдыха на Кабане являлась Аркадия – «загородные гуляния при дачах Андреевского». Здесь можно было отобедать в ресторане, послушать музыку и даже увидеть фейерверки, которые нередко организовывали по заказу состоятельных особ.

ВИД НА СЕННУЮ МЕЧЕТЬ И НОМЕРА «БУЛГАР» В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА И ТО ЖЕ МЕСТО В НАШИ ДНИ

Чуть дальше пристаней на Нижнем Кабане, в непосредственной близости от Евангелистовской улицы шумел Сенной базар – главная торговая площадь татарской части города.

Вот так описывал базар конца 19 века на страницах путеводителя Николай Загоскин.

- На татарском рынке (близ Сенной площади) всегда встретите вы группы татар или ведущих торговые сделки и разговоры, или праздно разгуливающих и сообщающих друг другу вести и новости. Каждый татарин на базаре и ярмарке всегда бывает оживлен, так как торговля – самое любезное его сердцу дело.

По Евангелистовской улице курсировали вагоны двух линий конного трамвая. Однако уже к концу 19 столетия стало ясно, что этот вид транспорта устарел. Городские власти приняли решение заменить его более прогрессивным электрическим трамваем.

С этой целью на берегу озера Кабан (на месте, где сегодня находится театр Камала) в конце 19 века началось строительство электрической подстанции для снабжения электроэнергией будущих линий казанского трамвая.

ЭЛЕКТРОПОДСТАНЦИЯ НА ОЗЕРЕ КАБАН В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА

Также в конце 19 столетия впервые появляется идея о строительстве в Казани нового речного порта. Существовавшие тогда волжские пристани в Адмиралтейской слободе находились на расстоянии 7-10 километров от основной части города.

Согласно проекту, новый речной порт должен был появиться за Ново-Татарской слободой. Планировалось прорыть между Волгой и городом глубоководный канал, а непосредственно у городских кварталов обустроить удобную для речных судов бухту.

Таким образом, если бы план был реализован, Евангелистовская улица уже тогда превратилась бы в «речные ворота» Казани, связав новый порт с центральной частью города. Однако по различным причинам построить новый речной порт тогда не удалось.

ПРОЕКТ КАНАЛА И НОВОГО ПОРТА НА КАРТЕ КАЗАНИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА

Вот что пишет об этом в 1896 году Николай Загоскин.

- Много радостных надежд казанцев возлагалось на эту волжскую «бухту», много переговорено речей и исписано бумаги по поводу ее, не раз возбуждались и ходатайства о ее сооружении; были даже моменты (в 1873 и 1886 годах), когда мечтания казанцев о бухте уже готовы были, казалось, осуществиться, но в настоящее время вопрос о ней стал, с проведением казанско-рязанской железной дороги, на почву, близкую к положению совершенной безнадежности.

Однако идеи проектировщиков второй половины 19 века не прошли бесследно. Новый речной порт Казани будет построен на планируемом месте, но уже в середине 20 столетия.

История улицы Татарстан с конца 19 века до наших дней

1899 год. Вагоны конки на Евангелистовской улице (как и во всем городе) меняет электрический трамвай.

НАБЕРЕЖНАЯ ОЗЕРА КАБАН В НАЧАЛЕ 20 ВЕКА И ТО ЖЕ МЕСТО В НАШИ ДНИ

1918-1921 годы. В ходе боев за Казань в августе-сентябре 1918 года и последующего отступления белочехов из Казани город покидает значительная часть татарских купцов. В сочетании с последующей политикой военного коммунизма, которую развернули большевики в годы Гражданской войны, это приводит к тому, что торговая жизнь на Евангелистовской улице и расположенной неподалеку Сенной площади практически замирает.

1922-1929 годы. Советские власти провозглашают новую экономическую политику (НЭП) с разрешением частной торговли. На какое-то время торговая жизнь в Старо-Татарской слободе вновь оживает, открываются частные магазины. Однако уже к концу 1920-х годов власти берут курс на сворачивание НЭПа и частная торговля на улице (как и в целом по Казани) прерывается вплоть до конца 1980-х годов.

1930 год. В честь 10-летия со дня образования ТАССР улицу Евангелистовскую переименовывают в улицу Татарстан.

1930-е годы. Разрушение церкви четырех Евангелистов на берегу озера Кабан. Вскоре на этом месте вырастет сталинский жилой дом. Еще одна сталинка впоследствии была построена напротив, на другой стороне улицы, в значительной степени закрыв вид на сохранившуюся Сенную мечеть.

ВИД НА МЕЧЕТЬ МАРДЖАНИ С НАБЕРЕЖНОЙ У ТЕАТРА КАМАЛА, НАШИ ДНИ

1930-е годы. На улице Татарстан и на прилегающих к ней улицах закрывается большая часть мечетей (за исключением аль-Марджани, которая была единственной в Казани мечетью, действовавшей во все годы советской власти). Здания бывших мечетей приспосабливают для других целей.

1940-1950-е годы. На Булаке проводятся большие работы по благоустройству. В ходе них все деревянные мосты на протоке (в том числе и бывший Татарский мост) заменяются каменными. Тем самым была ликвидирована угроза весенних наводнений, во время которых нередко разрушались деревянные мосты (как, например, во время наводнения 1926 года) и Старо-Татарская слобода оказывалась надолго отрезанной от центральной части города.

БУЛАЧНЫЙ (ТАТАРСКИЙ) МОСТ В НАШИ ДНИ

1950-е годы. Власти СССР приняли решение образовать на Волге крупнейшее в Европе Куйбышевское водохранилище. Наряду с поднятием уровня воды в реке, предусматривалось строительство в Казани нового речного порта. Речной вокзал был возведен за Ново-Татарской слободой, примерно на том самом месте, которое предусматривали для этих целей еще градостроители второй половины 19 столетия. Тем самым, улица Татарстан превратилась в речные ворота города, соединяющие порт с центральной частью Казани.

ВИД НА РЕЧНОЙ ПОРТ С УЛИЦЫ ТАТАРСТАН В НАШИ ДНИ

1960-1980-е годы. После строительства нового речного порта, учитывая новое значение улицы для Казани, начинаются масштабные работы по ее благоустройству и строительству на ней многоэтажных жилых домов.

Причем, если в сталинские годы новая жилая застройка улицы происходила с территорий, примыкающих к центру города (например, две сталинки у озера Кабан), то начиная с конца 1950-х годов в приоритете оказалась часть улицы возле речного порта. Именно здесь начинается строительство пятиэтажных хрущевок. А позже, в 1970-1980-е годы новая жилая застройка в виде кирпичных девяти- и четырнадцатиэтажных домов распространяется ближе к центральной части улицы.

ХРУЩЕВКИ У АВТОВОКЗАЛА, НАШИ ДНИ

В это же время существенно повышается транспортное значение улицы – здесь открывается ряд новых трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов. Также вдоль улицы со стороны Ново-Татарской слободы обустраивается несколько парков и скверов – парк и сад Молодоженов, а также сквер Тинчурина.

Также на улице Татарстан открывается здание центрального автовокзала.

АВТОВОКЗАЛ НА УЛИЦЕ ТАТАРСТАН

1975 год. Разрушение здания Казаковской мечети, которая до революции была единственной мечетью, расположенной на первой линии улицы. Вскоре на ее месте вырос кирпичный девятиэтажный жилой дом.

1986 год. На улице Татарстан закончено строительство нового здания татарского драматического театра имени Галиаскара Камала. Оно было возведено на берегу озера Кабан на том самом месте, где раньше находилась трамвайная электроподстанция. В 1987 году на его сцене состоялся первый спектакль.

ТЕАТР КАМАЛА НА УЛИЦЕ ТАТАРСТАН

Конец 1980-х – 2010-е годы. Сохранившиеся здания мечетей, расположенных в непосредственной близости от улицы Татарстан, возвращают верующим. После окончания реставрационных работ в них возобновляются службы.

2005 год. На пересечении улицы Татарстан и Булака открывается новое здание Татарского гуманитарно-педагогического университета (ТГГПУ, бывший КГПУ, сегодня входит в структуру Казанского федерального университета). Напротив колоннады главного входа был установлен памятник татарскому композитору Салиху Сайдашеву.

КОРПУС КФУ С ПАМЯТНИКОМ САЙДАШЕВУ НА УЛИЦЕ ТАТАРСТАН

2005 год. В непосредственной близости от улицы Татарстан открывается станция первой линии Казанского метрополитена Площадь Тукая.

2000-е – 2010-е годы. На улице Татарстан закрывается ряд трамвайных маршрутов. Трамвайные пути от улицы Габдуллы Тукая в сторону Кольца были разобраны.

ТРАМВАИ, ТРОЛЛЕЙБУСЫ И АВТОБУСЫ НА УЛИЦЕ ТАТАРСТАН

2010-е годы. В ходе подготовки к проведению Всемирной летней Универсиады на улице Татарстан, являющейся речными воротами Казани, были проведены работы по благоустройству. В частности, в рамках этих работ обновили фасады многоэтажных жилых домов.

2013 год. Примыкающая к улице Татарстан улица Каюма Насыри стала третьей по счету пешеходной улицей Казани (на части своего протяжения). Перед этим на исторической улице были проведены масштабные работы по благоустройству и реставрации исторических зданий.

УЛИЦА КАЮМА НАСЫРИ У ПЕРЕСЕЧЕНИЯ С УЛИЦЕЙ ТАТАРСТАН

Улица Татарстан в наши дни

Сегодня улица Татарстан, как и сто лет назад, является центральной магистралью Старо-Татарской слободы. Поблизости от нее с обеих сторон расположены исторические мечети, а также пешеходная улица Каюма Насыри с многочисленными ресторанами, магазинами и сувенирными лавками.

Театр Камала, расположенный на берегу озера Кабан, сегодня является одним из главных центров татарской культуры. А набережная у театра с многочисленными фонтанами и памятником Шурале превратилась в достопримечательность общегородского масштаба. В силу этих причин улицу Татарстан неизменно включают в большинство туристических маршрутов по городу.

СКУЛЬПТУРА ШУРАЛЕ У ТЕАТРА КАМАЛА

Кроме того, улица Татарстан по-прежнему является парадными речными воротами Казани – в летнее время именно с нее начинают знакомство с городом многочисленные туристы, прибывающие в город на теплоходах.

ДОМА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ПОСТРОЙКИ И «ВОССОЗДАННЫЕ» НОМЕРА «БУЛГАР» ПО УЛИЦЕ ТАТАРСТАН, НАШИ ДНИ

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