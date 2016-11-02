В мэрии Казани разъяснили, за что с 1 февраля будут платить родители в детсадах

Сегодня руководитель управления образования РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, что с 1 февраля текущего года в Казани меняется форма оплаты за пребывание ребенка в детском саду. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что это поможет родителям сэкономить на оплате за детский сад.

- Основной квитанцией оплачивается базовая часть - пребывание в 10,5-часовой группе. Дополнительную квитанцию родители будут оплачивать только в том случае, если семья заинтересована в более длительном нахождении ребенка в детском саду - еще 1,5 часа в группе по присмотру и уходу в вечернее или утреннее время, - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что для удобства родителей будут скорректированы графики работы групп. Как отметили в мэрии города, фактически только 1120 из 20 454 детей, посещающих 12-часовые группы, нуждаются в данном режиме.

- В результате переход на базовый 10,5-часовой режим работы групп позволит снизить финансовую нагрузку на родителей. По сравнению с январской квитанцией экономия для них в среднем составит 335 руб. в месяц, - сказали в мэрии.

Однако для большинства родителей оплата останется на том же уровне, что и в январе, поскольку 70% детей и раньше посещали группы с 10,5-часовым пребыванием.

- Также фактически не изменится по сравнению с январем оплата для родителей детей, ранее посещавших 12-часовые группы, которые примут решение о сохранении такого режима для своих детей. Единственное изменение для них состоит в том, что сумму они будут оплачивать не одной, а двумя квитанциями, - сказал руководитель управления образования РТ Ильсур Хадиуллин.

Напомним, ранее сообщалось, что родители, чьи дети остаются в учреждениях сверх базового режима придется дополнительно доплачивать по 300 рублей в месяц.