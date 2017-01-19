В международном аэропорту «Казань» его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов

Сегодня в Казань прилетел министр обороны РФ Сергей Шойгу. В международном аэропорту «Казань» его встретил президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Сообщается, что в рамках своего визита Шойгу посетит производственные площадки Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова - филиала ПАО «Туполев» и ознакомится с деятельностью предприятия.

- Также министр обороны проведет совещание по вопросам производства самолета Ту-160, - говорится в сообщении.

По данным информационного агентства ura.ru сообщается, что неофициальным поводом визита Шойгу стал юбилей госсоветника РТ Минтимера Шаймиева.