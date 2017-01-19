Глава Федерации баскетбола Татарстана скончался спустя два дня после юбилея

В Татарстане накануне из-за тяжелой болезни скончался 70-летний глава Федерации баскетбола РТ Геннадий Ветров, об этом ProKazan.ru стало известно сегодня, информацию подтвердили в пресс-службе Министерства по делам молодежи и спорт РТ. 70-летний юбилей у главы федерации был 18 января.

Геннадий Ветров занимал должность главы федерации с 2007 года, благодаря его усилиям была создана Ассоциация студенческого баскетбола.

- Спортивная общественность и молодежное движение Татарстана, руководство Министерства по делам молодежи и спорту РТ скорбит в связи со смертью Геннадия Евгеньевича и выражает глубокие соболезнования родственникам и близким усопшего, - говорится в сообщении Минспорта РТ.