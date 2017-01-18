В Казани накрыли подпольную рюмочную с нелегальным алкоголем и закусками

Сотрудники Госалкогольинспекции РТ обнаружили возле остановки «Компрессорный» торговую точку, в которой нелегально, под видом алкоголя, разливали непонятную жидкость в бутылки с этикетками известных производителей, сообщает "Татар-информ".

Оперативники попросили у одного из покупателей посмотреть купленный алкоголь. Нарушения были налицо: отсутствовала акцизная марка, была сорвана пробка и не указана дата розлива.

Сотрудники зашли в помещение без каких-либо вывесок. Внутри стояли несколько столов, работал телевизор, сидел пожилой мужчина. В соседней комнате стояла барная стойка, а на ней закуска – соленые огурцы, помидоры, конфеты. С виду типичная рюмочная, или, как их называют в народе, «наливайка».

Как выяснилось, ни лицензии, ни кассового аппарата, ни разрешений у продавца нет. За барной стойкой во время осмотра обнаружили пустые бутылки из под водки, девять пятилитровых баллонов с подозрительной жидкостью, от которой шел сильный запах спирта.

- Практика показывает, что внутри скорее всего суррогат, – отметил один из оперативных сотрудников Госалкогольинспекции РТ.

К слову, на некоторых бутылках стояла дата розлива – лето прошлого года.

- Явно ее уже выпили и повторно разлили, – заметил другой сотрудник.

Только по одной статье из всех, по которым выявлены нарушения, виновной может грозить штраф в 15 тысяч рублей.