В детском доме под Казанью выращивают кроликов Хании Фархи и делают безликих кукол

Корреспондент портала ProKazan.ru отправился в Нурлатский детский дом в Зеленодольском районе и узнал, как там живут воспитанники

В этом году исполнится 75 лет Нурлатскому детскому дому в Зеленодольском районе. Мы решили наведаться к ребятам в гости, раздать подарки от наших читателей, а заодно узнать, как там живут воспитанники.

Нас сразу предупредили, что дети не любят, когда говорят "детдом". Для них это слово звучит слишком грубо и жестко.

- Это не детдом, а детский дом, - объяснила однажды одна из девочек педагогу-психологу. - То есть дом, в котором проходит наше детство.

Нурлатский детский дом расположен в Зеленодольском районе, но отсюда до Казани доехать быстрее, чем до Зеленодольска

Сейчас в Нурлатском детском доме живут 34 воспитанника от 3 до 17 лет. Мальчиков и девочек поровну. В основном это дети, чьих пап и мам лишили или ограничили в родительских правах, а также дети, потерявшие родителей.

Домашних питомцев - кошек и собак - детям держать запрещено, а вот рыбок - можно

Кто-то живет здесь годами, а кто-то несколько месяцев. 31 декабря, например, мама забрала из детского дома свою дочь. Ей хватило трех месяцев, чтобы доказать органам опеки, что она сможет дать девочке все необходимое.

Интерьеры детского дома украшены резьбой по дереву - все это сделано руками местных педагогов и детей

Сюда регулярно приезжают семейные пары, которые хотят стать приемными родителями.

- Молодые супруги приезжают сюда, уверенные в том, что ребенок сразу бросится к ним на шею и скажет "Мама", - рассказывает педагог-психолог Василя Шангараева. - Поэтому когда при встрече дети жмутся по углам и прячутся за спины воспитателей, думают, что сделали что-то не так.

На самом деле и родителей, и детей нужно подготовить к встрече. Ребенка не сразу отдают в приемную семью, а предлагают сначала немного погостить у них. И лишь потом, когда они находят общий язык, органы опеки оставляют ребенка в семье навсегда.

Резчик по дереву Виктор Павлов сам был воспитанником Нурлатского детского дома, а теперь работает здесь

Как живется в детском доме

В Нурлатском детском доме дети живут группами. На одну группу из 8 человек приходится три воспитателя, которые находятся с ними круглосуточно. Это своего рода семья - дети в любой момент могут заглянуть к ним за советом или просто попить чай.

Комнаты практически ничем не отличается от детских комнат в обычной семье. Это напоминает квартиру: есть даже прихожая.

В комнатах нет телевизоров, поэтому чтобы посмотреть какой-нибудь фильм или поболеть за любимую команду, дети собираются в зале.

В детском доме есть свой распорядок дня. Подъем в 7 часов утра, в 8.20 дети должны быть уже в школе. После обеда воспитанники расходятся по кружкам и секциям, благо их тут хватает. Можно например сходить "покачаться" в трнажерном зале или поплавать в бассейне (сейчас он закрыт из-за карантина).

А можно освоить профессию столяра или обучиться поварскому мастерству.

Старшеклассники больше времени уделяют подготовке к экзаменам. Есть в детском доме и свое подсобное хозяйство. Выращивают фрукты, овощи, а также разводят кроликов.

- Эти кролики от татарской певицы Хании Фархи, - рассказывает директор детского дома Дамир Рахматуллин. - Сначала их было двое, но они быстро размножаются.

Кстати, свое хозяйство помогает экономить выделяемые детскому дому деньги. За пять лет, например, удалось сэкономить 5 миллионов. На эти деньги построили баню, медицинский блок и купили автобус "ПАЗ".

Кстати, свою историю детский дом в Нурлатах отсчитывает с 1942 года. До 2003 года это было деревянное здание. Затем его разобрали и построили каменное.

- Бревна, оставшиеся от старого здания мы используем до сих пор, - продолжает Дамир Рахматуллин. - Это старая липа, из которой мы делаем сувенирную продукцию, игрушки и даже на растопку бани хватает.

В мастерской делают заготовки, из которых дети, занимающиеся в творческом кружке, делают необычных кукол.

- У них нет лиц, - объясняют педагоги. - Каждый, кто посмотрит на эту куклу, может мысленно "пририсовать" то выражение лица, которое он хочет увидеть.