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СМИ: Минфин не одобрил предложенную Минздравом антитабачную концепцию

СМИ: Минфин не одобрил предложенную Минздравом антитабачную концепцию
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Фото: из архива ProKazan.ru

Минфин РФ не одобрил проект антитабачной концепции до 2022 года, предложенный Минздравом. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что ведомство не одобрило повышение ставок акцизов на сигареты и дополнительные налоги.

- Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится, - отмечают в Минфине.

Кроме этого, в ведомстве сомневаются в оправданности приравнивания электронных сигарет к обычным.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав России собирается ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, также и после достижения ими совершеннолетия. В том случае, если концепцию примут, будет введен запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. 

Люция Кашапова, 19.01.2017, 09:04
Тэги: Здоровье
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Комментарии

Дюма19 января 2017, 09:23
Не кури и будешь богат
0
3
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Горожанин19 января 2017, 09:48
Табачное лобби в действии!
0
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do not smoke and be rich19 января 2017, 10:24
И он курил лишь так от скуки
Хоть износились уже брюки
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