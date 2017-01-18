СМИ: Минфин не одобрил предложенную Минздравом антитабачную концепцию

Минфин РФ не одобрил проект антитабачной концепции до 2022 года, предложенный Минздравом. Об этом сообщают «Известия».

Сообщается, что ведомство не одобрило повышение ставок акцизов на сигареты и дополнительные налоги.

- Предлагаемое в концепции повышение ставок акцизов может привести к росту нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств — членов ЕАЭС, поскольку таможенный контроль во взаимной торговле с указанными государствами отсутствует, а разрыв в уровне ставок акцизов только увеличится, - отмечают в Минфине.

Кроме этого, в ведомстве сомневаются в оправданности приравнивания электронных сигарет к обычным.

Напомним, ранее стало известно, что Минздрав России собирается ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, также и после достижения ими совершеннолетия. В том случае, если концепцию примут, будет введен запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах общественного транспорта, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них.