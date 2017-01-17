В Казани задержали банду нелегальных банкиров, «заработавших» 70 млн рублей

В Казани задержали банду нелегальных банкиров, которые путем махинаций получили 70 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Сообщается, что преступную группу организовали двое жителей Казани.

- Все роли в организации были четко распределены. Подозреваемые создали три самостоятельные группы, участники каждой из которых подыскивали заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, распределяли доход между участниками группы, - рассказали в ведомстве.

По их схеме работы юрлица в целях незаконного вывода денежных средств в наличный оборот перечисляли деньгина открытые в различных банках расчетные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц, которые в дальнейшем переводились на счета индивидуальных предпринимателей, пластиковые карты и выводились в наличный оборот. Таким образом, предполагаемый доход составил 70 миллионов рублей.

В настоящее время установлено 9 участников группы, в отношении которых решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Максимальный срок, который грозит злоумышленникам — 7 лет лишения свободы.