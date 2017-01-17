В Казани из-за отсутствия канализации и моющих средств закрыли «Master Grill»

Суд закрыл кафе на 60 суток, в дальнейшем будет проведена повторная проверка

В Казани на улице Болотникова закрыли кафе "Master Grill", об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзоре РТ.

В ходе проверки были найдены следующие нарушения:

в кафе нет водоснабжения и канализации, и, соответственно, условий для соблюдения правил личной гигиены персонала и посетителей;



нарушена последовательность ехнологических процессов, загрузка продуктов питания осуществляется через вход для посетителей, что не исключает возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов;



при отсутствии условий ведется приготовление блюд из продовольственного сырья (сырого мяса, птицы, овощей); отсутствуют моющие и дезинфицирующие средства;



нет производственных журналов и сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продуктов;



не организован производственный контроль.

В итоге все нарушения были переданы в суд, который принял решение закрыть кафе на 60 суток.