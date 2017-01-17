Десятиклассницу из Нижнекамска признали самой красивой девушкой города

ProKazan.ru выбрал самые красивые фото победительницы из соцсетей

В Нижнекамске в минувшее воскресенье состоялся финал конкурса красоты "Мисс-Нижнекамск 2017", где приняли участие 10 девушек, самой красивой девушкой была признана ученица 10 класса местной гимназии № 1 Диляра Мирзаханова. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Диляра с 5 лет занималась народными танцами, окончила детскую школу искусств, 10 лет танцевала в образцовом детском коллективе РТ. В свободное время девушка пишет стихи, и рисует.

Первой вице-мисс конкурса стала Диана Николаева, студентка 3-го курса колледжа Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова. Диана, в частности, является участницей театра мод "имени Криштиану Роналду". Всем победительницам подарили цветы и памятные подарки. Самые красивые фото победительницы из соцсетей

Фото опубликовано @dilyara_ilnarovna_ Янв 15 2017 в 9:45 PST

Фото опубликовано @dilyara_ilnarovna_ Янв 11 2017 в 10:59 PST

Фото опубликовано @dilyara_ilnarovna_ Дек 24 2016 в 2:51 PST

Фото опубликовано @dilyara_ilnarovna_ Дек 11 2016 в 6:19 PST

Фото опубликовано @dilyara_ilnarovna_ Ноя 19 2016 в 5:42 PST

Фото опубликовано @dilyara_ilnarovna_ Ноя 11 2016 в 11:34 PST