Десятиклассницу из Нижнекамска признали самой красивой девушкой города

В Нижнекамске в минувшее воскресенье состоялся финал конкурса красоты "Мисс-Нижнекамск 2017", где приняли участие 10 девушек, самой красивой девушкой была признана ученица 10 класса местной гимназии № 1 Диляра Мирзаханова. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.
Диляра с 5 лет занималась народными танцами, окончила детскую школу искусств, 10 лет танцевала в образцовом детском коллективе РТ. В свободное время девушка пишет стихи, и рисует.
Первой вице-мисс конкурса стала Диана Николаева, студентка 3-го курса колледжа Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова. Диана, в частности, является участницей театра мод "имени Криштиану Роналду".
Всем победительницам подарили цветы и памятные подарки.