СМИ: в половине поездов дальнего следования в 2017 году появится Wi-Fi

В 2017 году почти в половине поездов дальнего следования планируется установить беспроводной интернет. Об этом сообщает газета "Известия".

Ежедневно по России следуют порядка 500 дальних поездов, их количество меняется в зависимости от времени года (летом курсирует больше поездов, чем зимой). В половине из них в течение года станет доступен Wi-Fi. В настоящий момент беспроводным интернетом могут воспользоваться только пассажиры "Сапсана" и еще нескольких фирменных поездов.

Издание отмечает, что "при подключении пользователь попадет на специальный сайт, где сможет выбрать и посмотреть фильмы, послушать музыку, заказать еду из вагона-ресторана, получить информацию о маршруте". Так как весь контент будет загружен на сервер поезда, то доступ к нему будет доступен на высоких скоростях.

По словам руководителя проекта "Туту.ТВ" Владимира Горгадзе, стоимость доступа к мультимедийному контенту будет зависеть от продолжительности поездки, но в среднем пассажир заплатит около 100–200 рублей в день.

- Будет тариф на 12 часов, 24 часа, несколько суток. Возможно, некоторые фильмы будут за отдельную плату, но мы ведем переговоры с правообладателями, чтобы дать доступ сразу ко всему контенту, — сказал Горгадзе.