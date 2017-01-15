В Башкирии женщина нашла бананы с «кровяной болезнью»

В Башкирии Динара Низамутдинова-Тляшева из села Татышлы выложила в одну из групп соцсетей фотографию своей покупки - бананов с красными прожилками. "Купили бананы в Татышлах с кровью!" - написала она. Их девушка приобрела в одном из продуктовых магазинов.

В Управлении Роспотребнадзора по РБ прокомментировали инцидент.

- К нам подобных обращений не поступало, на бананы никто не жаловался. На фрукты вообще редко жалуются. При обращениях на некачественные продукты мы проводим внеплановую проверку, отбираем пробы и отвозим в аккредитованную лабораторию. Если подтверждается, что товар плохой и некачественный - мы накладываем арест и снимаем с продажи, - рассказала заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по РБ Галина Пермина, сообщает ProUfu.ru.

В Россельхознадзоре рассказали о "кровавых" пятнах в бананах.

- Существует «кровяная болезнь», которая поражает банан. Она очень распространена в Индонезии. Бактерии поражают сосуды растений банана, а на плодах вызывают образование красновато-коричневой гнили. Употребление в пищу любых подпорченных продуктов может вызвать пищевое отравление из-за выделяемых микроорганизмами токсинов. Однако заразиться бактериями, вызывающими «кровяную болезнь», невозможно, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора РФ.