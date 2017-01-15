В РТ будут судить мужчину, который подвесил жену на поводок и пообещал отрезать ей голову

В Алексеевском суде Татарстана будут судить 31-летнего Евгения Пантелеева, которого обвиняют в покушении на убийство жены - в сарае он подвесил ее на собачий поводок, перед этим заявив, что отрежет ей голову. Это все случилось после того, как он узнал о ее измене, сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры РТ.

По версии Следственного комитета, утром 14 ноября Пантелеев вместе с 29-летней женой был в гостях в частном доме в селе Лебяжье. В ходе застолья один из гостей рассказал всем присутствующим, что жена Пантелеева изменяет ему, после этого тот встал из-за стола и ушел домой.

Вернувшись домой, он сообщил теще, что отрежет жене голову, после чего, когда та пришла от гостей, избил ее и потащил за волосы в сарай.

- Он накинул ей на шею собачий поводок, и, перекинув через несущую балку, стал душить. Однако теща и соседка остановили Пантелеева. Подозреваемый стал преследовать их, но не догнал, - рассказали следователи.

Правоохранительные органы задержали мужчину в тот же день, было возбуждено дело по статье "Покушение на убийство", свою вину он признал частично, заявив, что хотел убивать супругу.

Уголовное дело направлено в суд.