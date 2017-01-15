Завтра в ряде домов Московского района Казани не будет воды

Завтра, 17 января, в ряде домов Московского района Казани не будет воды. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

- Это связано с работами по подключению двух водопроводов к магистральному водопроводу,- говорится в сообщении.

Так, с 9.00 17 января до 9.00 18 января не будет воды по адресам: ул.Волгоградская, 10, 12, 14, ул.Декабристов, 156а (шк.№120), пр.Ибрагимова, 26а, 28а, 30а, ул.Тунакова, 39, 41, 41а, 43, 43а, 45а, 47, 47а, 50, 52, 52а, 54, 54а (д/с №118), 56, 58, 60/39, ул.Фурманова, 3, 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 50а (д/с №295).

Сообщается, что автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам.