В Челнах возбудили дело после смерти школьницы, принимающей таблетки для похудения

В Набережных Челнах Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти 16-летней школьницы, которая принимала таблетки для похудения. Об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Дело было возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту смерти девушки 8 января, а не в отношении конкретного лица.

Напомним, погибшая весь день находилась дома, а вечером почувствовала себя плохо. Мать вызвала врачей, однако девушка скончалась еще до их приезда.

Сейчас продолжается расследование.