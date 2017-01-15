В Казани сегодня ожидается -12 градусов

В понедельник, 16 января, в Татарстане ожидается облачная погода, ветер юго-восточный умеренный, местами слабый снег. Днем — от 8 до 13 градусов ниже нуля, на востоке РТ — до 16 градусов мороза.

В Казани днем 16 января местами ожидается небольшой снег, температура воздуха составит от минус 8 до минус 12 градусов. На дорогах — гололедица.