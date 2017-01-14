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«Камаз» вновь стал самым быстрым грузовиком в мире, в 14-й раз победив на ралли «Дакар»

"Камаз" вновь стал самым быстрым грузовиком в мире, в 14-й раз победив на ралли "Дакар"
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Фото: www.kamazmaster.ru
Два российских экипажа заняли первое и третье места

"КАМАЗ-мастер" победил в зачете грузовиков в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017, который проходит в Южной Америке, таким образом, "КАМАЗ-мастер" стала 14-кратным победителем "Дакара".

Чемпионом стал экипаж пилота Эдуарда Николаева и штурманов Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова, вторые в общем зачёте — Дмитрий Сотников с Русланом Ахмадеевым и Игорем Леоновым. Вместе два российских грузовика обогнали на IVECO Жерара де Роя, чемпиона 2016 года.

Для Николаева и Рыбакова это уже вторая победа на "Дакаре", в 2013-м они пришли первыми к финишу вместе с Сергеем Савостиным.

Ранее 7 побед было одержано на ралли в Африке (до 2007 года), ещё 7 — в Южной Америке (где проходит гонка с 2009 года). 

Президент Татарстана Рустам Минниханов также поздравил команду с победой.

- Победы камазовцев стали традиционными, но оттого не менее ценными и заслуженными. "Дакар" - это всегда битва, в которой успех достаётся действительно сильнейшему, лучшему – и в мастерстве, и в выносливости, и в нацеленности на победу, - цитирует пресс-служба правительства РТ слова Минниханова.

Напомним, неделю назад генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин заявил, что организаторы ралли-рейда "Дакар" делают все возможное, чтобы убрать российскую команду "КамАЗ-мастер" из числа лидеров в зачете грузовиков. 

Н. Вильданов, 15.01.2017, 09:19
Тэги: Автогонки
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Комментарии

Горожанин15 января 2017, 09:37
Двигатели только не камазовские,одно только название и осталось.
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Горожанин15 января 2017, 09:55
В ответ на комментарий пользователя
Двигатели только не камазовские,одно только название и осталось.
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А в других машинах что не так разве?
0
3
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Горожанин15 января 2017, 09:55
С победой!!!:-D
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PAPARAZZIKAZAN15 января 2017, 10:19
С мельдонием в бензобаке кажный дурак выиграет , даже свидомый "Запорожец".
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Катя Шубина15 января 2017, 10:52
Народ большинство продуктов на наших столах и в холодильнике заражены невидимыми паразитами. Защитите себя и свою семью, очистите организм от этой заразы, и вы увидите приятные изменения. Я вот очистила организм и у меня исчезли круги под глазами, ушла хроничная усталость и улучшился аппетит, я стала высыпаться и меньше уставать, а так же исчезли боли в голове и в суставах, в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот почитайте чем грозит пренебрежение очищением -- http://vkk.me/minzdrav
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Горожанин15 января 2017, 10:58
Скажите, пожалуйста, сколько стран участвовало и какие ?
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