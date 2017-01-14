«Камаз» вновь стал самым быстрым грузовиком в мире, в 14-й раз победив на ралли «Дакар»

Два российских экипажа заняли первое и третье места

"КАМАЗ-мастер" победил в зачете грузовиков в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017, который проходит в Южной Америке, таким образом, "КАМАЗ-мастер" стала 14-кратным победителем "Дакара".

Чемпионом стал экипаж пилота Эдуарда Николаева и штурманов Евгения Яковлева и Владимира Рыбакова, вторые в общем зачёте — Дмитрий Сотников с Русланом Ахмадеевым и Игорем Леоновым. Вместе два российских грузовика обогнали на IVECO Жерара де Роя, чемпиона 2016 года.

Для Николаева и Рыбакова это уже вторая победа на "Дакаре", в 2013-м они пришли первыми к финишу вместе с Сергеем Савостиным.

Ранее 7 побед было одержано на ралли в Африке (до 2007 года), ещё 7 — в Южной Америке (где проходит гонка с 2009 года).

Президент Татарстана Рустам Минниханов также поздравил команду с победой.

- Победы камазовцев стали традиционными, но оттого не менее ценными и заслуженными. "Дакар" - это всегда битва, в которой успех достаётся действительно сильнейшему, лучшему – и в мастерстве, и в выносливости, и в нацеленности на победу, - цитирует пресс-служба правительства РТ слова Минниханова.

Напомним, неделю назад генеральный директор "КамАЗа" Сергей Когогин заявил, что организаторы ралли-рейда "Дакар" делают все возможное, чтобы убрать российскую команду "КамАЗ-мастер" из числа лидеров в зачете грузовиков.