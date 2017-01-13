Джигурда заявил, что фигуристка Анисина отказалась стать любовницей отца певицы Алсу

Никита Джигурда на всю Россию в программе "Прямой эфир" сообщил, что его бывшая жена Марина Анисина отказала отцу певицы Алсу стать его любовницей. Об этом он рассказал во время импульсивного рассказа о том, что происходит в жизни в данный момент.

- Марина Вячеславовна Анисина - непростая девочка. Роман с принцем Монако! Предложение от директора "Монако" она "отфутболила", предложение от отца Алсу, недостойная быть любовницей, и других.... Олимпийская чемпионка отказала всем сильным мира сего. Я не все вам могу рассказывать. И когда появился Джигурда, то сильные мира сего сказали: "Это что такое? Какой-то артист, поэт будет у нас забирать наше?"



Эфир программы от 11.01.2017

Отметим, что новость о разводе фигуристки Марины Анисиной с актером Никитой Джигурдой наделала много шума в российской прессе. Спортсменка упрекает супруга в безответственности, тот утверждает, что Марина попала под пагубное влияние своего же адвоката Сергея Жорина. Пара официально в браке с февраля 2008 года. 2 ноября начался бракоразводный процесс.

Для справки:



Алсу - российская певица, телеведущая, родилась в Бугульме в 1983 году. Заслуженная артистка Республики Татарстан (2000), Народная артистка Республики Татарстан (2010). Отец Алсу — Ралиф Рафилович Сафин (род. 3 января 1954, по национальности — башкир), предприниматель, бывший вице-президент нефтяной компании «Лукойл», политик, член Совета Федерации Федерального Собрания России, сенатор Республики Алтай.