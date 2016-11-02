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В Татарстане проверят качество питания в школьных столовых

В Татарстане проверят качество питания в школьных столовых
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Фото: из архива ProKazan.ru

Депутаты Госсовета РТ намерены проверить качество питания в школьных столовых республики. Об этом сообщается на официальной странице парламента в Facebook.

- Проверки пройдут в рамках реализации законодательства в части обеспечения учащихся общеобразовательных организаций безопасным и качественным питанием в целях защиты прав детей на охрану здоровья, - говорится в сообщении.

Для того, чтобы рейд был более эффективным, в Госсовете предлагают сообщить, в каких школах могут быть нарушения и какого они характера.

Напомним, по результатам предыдущей проверки, которую провели в 2015 году в детсадах республики, было возбуждено 17 дел об административных правонарушениях, 29 исковых заявлений об устранении нарушения, внесено 59 представлений, объявлено четыре предостережения о недопустимости нарушения закона.

 

Люция Кашапова, 13.01.2017, 17:43
Тэги: Здоровье
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