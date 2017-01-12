В Казани на пикет пришли около 70 клиентов Татфондбанка и «Интехбанка»

В казанском парке Тинчурина сегодня прошел пикет пострадавших клиентов Татфондбанка и "Интехбанка", всего на акцию пришли около 70 участников. Об этом сообщает "Реальное время".

Отмечается, что люди приехали из разных городов Татарстана, при этом акция проводится без "содействия каких-либо партий и общественных движений".

На плакатах пострадавших клиентов они призывают санировать Татфондбанк и "ИнтехБанк".

Отметим, акция проходила с 12 до 14 часов, в нем планировали принять участие около 100 человек.

Напомним, 9 января из-за сильных морозов был отменен флешмоб пострадавших клиентов Татфондбанка и "ИнтехБанка".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

"Интехбанк" вслед за Татфондбанком ввел ограничения на снятие наличных, решение было принято из-за наплыва клиентов Татфондбанка, которые могут снимать деньги в банкоматах "ИнтехБанка" без комиссии. Затем в банке была введена временная администрация.