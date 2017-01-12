За первый день выплат клиенты «ИнтехБанка» получили более 4,5 млрд рублей

За первый день выплат клиенты «ИнтехБанка» получили 4,6 млрд рублей. Об этом сообщает департамент общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

- 12 января 2017 года – в первый же день выплат – 8,3 тыс. вкладчиков банка было выплачено 4,6 млрд рублей или 35,3% страховой ответственности Агентства, - говорится в сообщении.

Напомним, страховые выплаты вкладчикам «ИнтехБанка» начались 12 января и осуществляются через отделения Сбербанка, ВТБ 24 и «Ак Барс» банка. Распределение вкладчиков по банкам-агентам производится в зависимости от места жительства вкладчика, представленных им в банк при открытии вклада (счета), а также от начальной буквы его фамилии в соответствии со следующей таблицей.

Для того, чтобы получить возмещение, вкладчику необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.