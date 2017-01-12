Минниханов заявил заместителю министра экономразвития России: «Вы живете иллюзиями»

Такое заявление президент РТ сделал в Москве в ходе дискуссии Гайдаровского Форума

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне в ходе дискуссии Гайдаровского Форума - 2017 "Россия и мир: выбор приоритетов" заявил замминистра экономического развития Александру Цыбульскому, что он "живет иллюзиями". О визите Минниханова на этот форум сообщает пресс-служба правительства РТ.

В ходе дискуссии вновь начали обсуждать решение о дополнительном изъятии у регионов части налога на прибыль непродумано. Напомним, если раньше из его ставки в 20% у регионов оставалось 18%, то по новым правилам они получат лишь 17%, а все то, что смогут заработать сверх плана, смогут оставить себе.

По словам Цыбульского, это решение было принять непросто.

- Оно, конечно, чувствительно для многих. Но если посадить сюда других губернаторов, они скажут, что это абсолютно правильное решение, которое было принято за последнее время, — сообщил чиновник. - Прозвучало, что будто 1% забрали, а ничего не дали. Дали взамен. Мы увеличили гранты на поощрение высокоэффективных субъектов до 20 млрд., которые будут распределяться между лидерами. Возвращается в бюджет весь прирост налога на прибыль, это тоже стимул.

Однако Минниханов заявил, что Цыбульский "живет своими иллюзиями".

- Вы живете своими иллюзиями! Вот вы говорите 20 млрд... Эти деньги отобрали у нас! Если мы будем хорошо работать, на первом месте, я получу 610 млн., а вы у меня отбираете 3,5 млрд. Даже Конституционный суд всегда принимает решение — ухудшать уровень жизни граждан не имеем права, ни одну льготу не можем отменить. Вы взяли и изъяли деньги.



Я понимаю, что надо принимать какие-то решения, поддерживать регионы, я считаю, это очень правильно, надо искать пути. Но просто так взять и отобрать такую сумму. Это же не меня касается, а почти 4 млн. человек нашей республики. Я пока ответственен за республику, я не могу об этом не сказать, это никому не нравится. Нравится вам или не нравится, но я это буду говорить! - отметил президент РТ.