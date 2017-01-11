Минэкономики высказалось против штрафов за скачивание пиратского контента

Заместитель главы Министерства экономики РФ Олег Фомичев высказался против штрафов за скачивание пиратского контента. Такое заявление он сделал на Гайдаровском форуме, который проходит в эти дни в Москве.

По его словам, инициатива Министерства культуры РФ по ужесточению антипиратского закона не поддается администрированию.

- В том законопроекте, который сейчас разработан Минкультуры, про это ничего пока не было. Но мы неоднократно обсуждали — с пользователей это просто не администрируемо. Бороться с самими сайтами и пиратами надо. А с пользователями во всем мире никто не научился еще нормально бороться, - сказал Фомичев.

Напомним, ранее министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что ведомство обсуждает вопрос введения штрафов за скачивание пиратского контента в рамках комплекса мер по ужесточению антипиратского законодательства.

- Если более жесткий вариант антипиратского законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет у нас принят и не будет исполняться, можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб, - считает Мединский.