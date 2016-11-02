Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело из-за перевозки детей в холодном автобусе

В Пестречинском районе Татарстана после массовых жалоб жителей деревень Ковали и Пимери прокуратура возбудила уголовное дело из-за перевозки детей в неотапливаемом салоне школьного автобуса, об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным надзорного ведомства, Тат-Ходяшевская школа перевозила 27 детей в автобусе, в котором система обогрева салона автобуса и уплотнители дверей находились в неудовлетворительном состоянии.

- В нарушение санитарных правил температура в салоне автобуса составляла всего +1,6 градусов Цельсия, при норме в 17-23 градусов тепла, - сообщили в прокуратуре.

Также в салоне автобуса хранились канистры с топливом, был заблокирован запасной выход, был неисправен ремень безопасности на одном пассажирском кресле и полностью отсутствовали ремни еще на двух.

По данному факту было возбуждено дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".