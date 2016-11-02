ФИФА утвердила регламент Кубка конфедераций по футболу в России

Сегодня Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила регламент Кубка конфедераций по футболу 2017 года в России. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, передает ТАСС.

- Утвердили регламент Кубка конфедераций. С сегодняшнего дня он вступает в силу, -сказал он.

Мутко также отметил, что ФИФА внесла ряд изменений в документы.

- Утвердили несколько изменений в регламент по статусу и переходу игроков. Раньше он предполагал, что игроки отпускаются на турниры категории А только один раз в году. Сейчас сделано исключение для сборной Мексики и африканской команды, потому что в этом году у них есть и другие турниры. В общем клубы обязали отпустить игроков в сборную на оба турнира, чтобы все смогли сыграть сильнейшими составами, - добавил Виталий Мутко.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте FIFA уже с 1 декабря.