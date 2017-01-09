В Татарстане возбудили дело из-за жалоб «Перекрестка» на дорогие яйца

Федеральная антимонопольная служба Татарстана возбудила дело после жалоб торгового дома "Перекресток" на высокую стоимость яиц, об этом сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

По данным УФАС, торговая сеть попросила проверить поставщиков куриных яиц из-за повышения отпускных цен на куриное яйцо, в "Перекресток" их поставляет птицефабрика "Яратель".

- Необоснованное повышение отпускных цен на такие позиции, как яйцо куриное 1-й категории, яйцо куриное 2-й категории и яйцо куриное отборное стало поводом для возбуждения антимонопольного дела, - рассказали в УФАС.

Дело было возбуждено по п.1 ч.1 ст.10 Закона о защите конкуренции, оно будет рассмотрено 19 января.